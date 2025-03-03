Бастрыкин заявил, что обвинительные приговоры вынесены 145 участникам "Азова"

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Обвинительные приговоры вынесены в отношении 145 участников украинского националистического полка "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

Бастрыкин уточнил, что всего завершено расследование 423 уголовных дел против 566 украинских военных и наемников, причастных к запрещенным методам и средствам войны, жестокому обращению с военнопленными и мирными жителями, а также к убийствам и повреждению имущества.



"В отношении 519 лиц вынесены обвинительные приговоры", – указал он.

В частности, 62 человека получили пожизненные сроки лишения свободы.

Ранее в ФРГ начали расследование из-за пребывания в стране представителей "Азова". Об их появлении стало известно после интервью одного из представителей батальона в СМИ. Мужчина отмечал, что наемники ищут в Германии поддержки среди местных граждан.

