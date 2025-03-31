Economist: президентские выборы на Украине могут пройти в июле

Фото: depositphotos/reflextions

Президентские выборы на Украине могут провести уже в июле этого года. Об этом пишет журнал The Economist со ссылкой на источник в украинском правительстве.

Собеседник издания заявил, что таким образом украинский лидер Владимир Зеленский хочет застать врасплох своих конкурентов, надеясь, что они не успеют выстроить эффективную кампанию за такой короткий срок.

По данным СМИ, на прошлой неделе Зеленский поручил своей команде приступить к работе по организации выборов после полноценного прекращения огня. Руководство США считает, что перемирия может быть достигнуто к концу апреля.

Помимо этого, о сроках возможных выборов можно будет судить по итогам голосования в Верховной раде о продлении военного положения. Голосование пройдет не позднее 8 мая. В статье подчеркивается, что отмена военного положения является первым необходимым шагом на пути к всеобщему волеизъявлению.

Ранее Владимир Путин предложил ввести на Украине временное внешнее управление под эгидой ООН, чтобы провести в этой стране демократические выборы. По его словам, такой шаг необходим для того, чтобы привести к власти на Украине дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, с которым затем Москва будет начинать переговоры и подписывать легитимные документы.

В Белом доме, комментируя предложение президента РФ, заявили, что власти США исходят из того, что управление на Украине должно осуществляться согласно положениям ее конституции.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал действующие киевские власти легитимным правительством Украины. Он подчеркнул, что это необходимо уважать.