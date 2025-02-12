Захарова: призыв МО Украины контрактников 18–24 лет станет билетом в один конец

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Объявленный Минобороны Украины старт приема на контрактную службу мужчин в возрасте от 18 до 24 лет является "билетом в один конец", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Сейчас они (в Киеве. – Прим. ред.) приступили к уничтожению собственных граждан в возрасте от 18 до 24", – подчеркнула дипломат.

Ранее министерство обороны Украины запустило прием на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет. Добровольцам, подписавшим годовой контракт, обещают 1 миллион гривен (порядка 2,31 миллиона рублей), из которых пятую часть обещают выплатить сразу, остальное – двумя траншами в течение года.

В украинском оборонном ведомстве также заверили, что по окончании контракта будет предоставлена отсрочка от мобилизации на 12 месяцев.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял о разработке специальных контрактов на военную службу для граждан в возрасте от 18 до 24 лет в начале февраля. Данное решение направлено на восполнение потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Зеленского, данный проект носит сугубо экспериментальный характер. Помимо денежного вознаграждения, подписавший спецконтракт также получит возможность поступить без экзаменов в вуз и бесплатно обучаться, а также взять ипотеку под 0% годовых.