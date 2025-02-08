08 февраля, 06:33Политика
Захарова назвала контракты ВСУ для 18-летних украинцев "сделкой по цинку"
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление украинского лидера Владимира Зеленского о подготовке специальных контрактов на военную службу для граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Захарова напомнила о словах президента США Дональда Трампа о получении доступа к месторождениям редкоземельных материалов на Украине.
"Часть сделки по редкоземельному металлу – цинку", – отметила она.
Ранее президент США предложил Зеленскому сделку, в соответствии с которой Киев получит поддержку Вашингтона за счет своих редкоземельных металлов и других ресурсов.
Таким путем Трамп надеется получить компенсацию за вложение в Украину почти 300 миллиардов долларов. Политик также обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот не требовал от стран Европы увеличения финансирования поддержки Киева.
Зеленский впоследствии заявил о разработке специальных контрактов на военную службу для граждан в возрасте от 18 до 24 лет.
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