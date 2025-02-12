Минобороны Украины объявило набор на контракт для 18-летних

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Министерство обороны Украины запустило прием на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Добровольцам, подписавшим годовой контракт, обещают 1 миллион гривен (порядка 2,31 миллиона рублей), из которых пятую часть обещают выплатить сразу, остальное – двумя траншами в течение года.

В Минобороны также заверили, что по окончании контракта будет предоставлена отсрочка от мобилизации на 12 месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял о разработке специальных контрактов на военную службу для граждан в возрасте от 18 до 24 лет в начале февраля. Данное решение направлено на восполнение потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Зеленского, данный проект носит сугубо экспериментальный характер. Помимо денежного вознаграждения, подписавший спецконтракт также получит возможность поступить без экзаменов в вуз и бесплатно обучаться, а также взять ипотеку под 0% годовых.