NBC News: Трамп назвал сомнительной компетентность Зеленского

Фото: 123RF/wladyslawmus

Президент США Дональд Трамп усомнился в компетентности украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает News.ru со ссылкой на NBC News.

Об этом он заявил в ходе встречи с коллегой из Сальвадора Найибом Букеле. По мнению главы Белого дома, ужасная работа Зеленского и экс-президента США Джо Байдена привела к украинскому конфликту.

"Если бы Байден был компетентен, если бы Зеленский был компетентен. А я не уверен, что он такой. Эту войну никогда нельзя было допускать", – сказал Трамп.

Кроме того, офис Зеленского начал злоупотреблять продлением военного положения, считает экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"Использует его (военное положение. – Прим. ред.) не только для обороны страны, но и для построения авторитарного режима. Узурпация власти не может быть сегодня целью", – приводит ТАСС слова бывшего украинского лидера.

По его словам, установление неограниченной власти офиса Зеленского над населением страны и депутатами унизительно для страны.

Ранее Зеленский внес в Верховную раду законопроекты, которые предусматривают продление военного положения и мобилизации на 90 дней с 9 мая. При этом их одобрение сделает невозможным проведение парламентских и президентских выборов в августе.

В свою очередь, депутат украинского парламента Ярослав Железняк назвал в таком случае нереалистичными обещания о быстром завершении конфликта в случае продления военного положения на Украине.