NBC News: Трамп назвал сомнительной компетентность Зеленского

15 апреля, 18:21Политика
Фото: 123RF/wladyslawmus
Президент США Дональд Трамп усомнился в компетентности украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает News.ru со ссылкой на NBC News.
Об этом он заявил в ходе встречи с коллегой из Сальвадора Найибом Букеле. По мнению главы Белого дома, ужасная работа Зеленского и экс-президента США Джо Байдена привела к украинскому конфликту.
"Если бы Байден был компетентен, если бы Зеленский был компетентен. А я не уверен, что он такой. Эту войну никогда нельзя было допускать", – сказал Трамп.
Кроме того, офис Зеленского начал злоупотреблять продлением военного положения, считает экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
"Использует его (военное положение. – Прим. ред.) не только для обороны страны, но и для построения авторитарного режима. Узурпация власти не может быть сегодня целью", – приводит ТАСС слова бывшего украинского лидера.
По его словам, установление неограниченной власти офиса Зеленского над населением страны и депутатами унизительно для страны.
Ранее Зеленский внес в Верховную раду законопроекты, которые предусматривают продление военного положения и мобилизации на 90 дней с 9 мая. При этом их одобрение сделает невозможным проведение парламентских и президентских выборов в августе.
В свою очередь, депутат украинского парламента Ярослав Железняк назвал в таком случае нереалистичными обещания о быстром завершении конфликта в случае продления военного положения на Украине.
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