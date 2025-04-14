Трамп заявил, что ужасная работа Зеленского и Байдена привела к конфликту на Украине

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Американский президент Дональд Трамп обвинил лидера Украины Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена в том, что их ужасная работа привела к конфликту на Украине.

"Я не имею никакого отношения к этой войне, но усердно работаю, чтобы остановить смерть и разрушения. Зеленский и мошенник Байден проделали абсолютно ужасную работу, позволив этому балагану начаться", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее президент США призвал лишить лицензии программу "60 минут" телеканала CBS, обвинив шоу в политической ангажированности. В эфире этой программы Зеленский высказался против переговоров с Россией, а также обвинил Вашингтон в том, что он имеет схожие с Москвой взгляды.

При этом до этого Зеленский заявлял, что всегда поддерживал риторику Трампа о завершении военного конфликта в течение суток. Украинский лидер указывал, что дипломатические переговоры станут завершающей точкой в конфликте. Он подчеркнул, что участвовать в них могут как две стороны, так и три.