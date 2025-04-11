Reuters: на Украине началась подготовка к выборам

Фото: 123RF/liudmilachernetska

На Украине началась подготовка к выборам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спикера Верховной рады Руслана Стефанчука.

Агентство выяснило, что после завершения украинского конфликта будет одобрен законопроект, где будут указаны сроки и правила проведения голосования. Стефанчук подтвердил, что чиновники и эксперты уже занимаются этим вопросом, однако пока работа над данным документом не ведется.

Кроме того, украинские власти не определили, в какой последовательности будут организованы местные, парламентские и президентские выборы. Спикер Рады считает, что их одновременное проведение является нереалистичным.

При этом, как сообщает радио КП со ссылкой на украинские СМИ, состав украинского парламента может резко сократиться с 450 до 300 человек. Стефанчук пояснил, что причиной является уменьшение населения Украины. По его словам, если раньше в стране проживали 53 миллиона граждан, то теперь это количество сильно снизилось.

Ранее СМИ сообщали, что украинский президент Владимир Зеленский может организовать выборы в июле этого года. Журналисты предполагают, что лидер Украины хочет таким образом застать врасплох своих конкурентов, помешав им подготовить эффективную кампанию за такой короткий срок.

При этом о сроках выборов можно будет судить после результатов голосования в Раде, так как отмена военного положения является первым необходимым шагом на пути к всеобщему волеизъявлению. Голосование якобы состоится не позднее 8 мая.

