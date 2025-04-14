Трамп призвал лишить лицензии программу "60 минут" после интервью с Зеленским

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Президент США Дональд Трамп призвал лишить лицензии американскую программу "60 минут" на телеканале CBS после интервью с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает МК со ссылкой на публикацию Трампа в соцсети Truth Social.

"Они не новостное шоу, а бесчестный политический деятель, просто замаскированный под новости, и должны нести ответственность за то, что они сделали и делают", – прокомментировал он.

В эфире этой программы украинский президент выступил накануне, он не только высказался против переговоров с Россией, но и обвинил Вашингтон в том, что он имеет схожие с Москвой взгляды.

После эфира Трамп сказал, что шоу превзошло предыдущие выпуски, хоть и не упомянул напрямую Зеленского.

Президента США с телеканалом CBS связывает давний конфликт и судебное разбирательство. Трамп не раз обвинял СМИ в распространении фейков и подавал иск на 10 миллиардов долларов за эфир с его конкурентом на прошедших президентских выборах Камалой Харрис. Адвокаты уверены, что телеэфир с представителем Демократической партии нанес ущерб имиджу Трампа.

Ранее украинский лидер пригласил американского коллегу посетить Киев перед принятием каких-либо решений в рамках урегулирования конфликта на Украине. Зеленский уточнял, что Трампу нужно посмотреть на жителей, солдат, детей, больницы и церкви.



До этого СМИ писали, что на Украине уже началась подготовка к предстоящим выборам. Ожидается, что местные, парламентские и президентские выборы могут пройти после завершения конфликта. О сроках не сообщалось.

