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Украинский лидер Владимир Зеленский пригласил президента США Дональда Трампа посетить Киев. Об этом сообщает AFP.

Зеленский отметил, что Трампу необходимо посмотреть на украинских жителей, солдат, детей, больницы и церкви прежде, чем принимать какие-либо решения в рамках урегулирования конфликта.

Ранее Трамп заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта идет хорошо. По его словам, в ближайшем времени ожидаются определенные новости по данному вопросу.

На сегодняшний день между Россией и Украиной нет каких-либо контактов по урегулированию конфликта, сообщили в российском МИД. В ведомстве возложили ответственность за это на Киев, так как на протяжении всего конфликта украинские власти демонстрировали свою недоговороспособность и полное отсутствие устремлений к миру.