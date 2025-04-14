14 апреля, 07:21Политика
Зеленский пригласил Трампа на Украину
Фото: 123RF/wladyslawmus
Украинский лидер Владимир Зеленский пригласил президента США Дональда Трампа посетить Киев. Об этом сообщает AFP.
Зеленский отметил, что Трампу необходимо посмотреть на украинских жителей, солдат, детей, больницы и церкви прежде, чем принимать какие-либо решения в рамках урегулирования конфликта.
Ранее Трамп заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта идет хорошо. По его словам, в ближайшем времени ожидаются определенные новости по данному вопросу.
На сегодняшний день между Россией и Украиной нет каких-либо контактов по урегулированию конфликта, сообщили в российском МИД. В ведомстве возложили ответственность за это на Киев, так как на протяжении всего конфликта украинские власти демонстрировали свою недоговороспособность и полное отсутствие устремлений к миру.
Спецпредставитель президента РФ Дмитриев сообщил о прогрессе в переговорах по Украине