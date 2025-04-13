NYT: Трамп во время своего первого президентского срока спросил у Порошенко, чей Крым

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время своего первого президентского срока задал бывшему лидеру Украины Петру Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вопрос о принадлежности Крыма. Об этом этом украинский экс-президент рассказал газете New York Times.

"Трамп спросил, может ли он получить честный ответ на вопрос. Порошенко согласился. Тогда Трамп наклонился поближе и спросил: "Скажите, Крым российский?" – говорится в материале.

Порошенко отметил, что глава Белого дома может задавать неожиданные и иногда невежливые вопросы.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц допустил закрепление российского статуса Донбасса и Крыма в соглашении по урегулированию ситуации на Украине. Политик добавил, что Штаты обсуждают этот вопрос как с РФ, так и с Украиной.