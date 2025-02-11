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Украина в прошлом называлась Малороссией, президенту США Дональду Трампу стоит об этом помнить, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец в беседе с РИА Новости.

"Трампу в своих далеко идущих планах насчет Украины нужно помнить, что ее будущее неразрывно связано с Россией, и рано или поздно она снова вернется к своим историческим корням", – уверен он.

Президент США ранее заявлял, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее американских средств, так как в какой-то момент государство может "стать Россией".

Значительная часть Украины уже стала Россией, добавлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Четыре региона ранее уже вошли в состав страны по итогам референдумов, напомнил он.

Трамп между тем также подчеркивал, что США удалось достичь существенного прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Он пообещал, что "скоро что-то будет".

