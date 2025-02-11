Маск иронично прокомментировал слова Зеленского о выборах на Украине

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Американский миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск с иронией отреагировал на заявления лидера Украины Владимира Зеленского о выборах в стране. Об этом сообщает aif.ru.

Ранее Зеленский заявил, что из-за конфликта все жители Украины выступают против выборов.

"Конечно", – написал Маск в соцсети X.

Кроме того, Зеленский рассказал, что готов к любому формату переговоров с Россией, если США и Европа дадут гарантии безопасности и будут поддерживать Украину далее.

Между тем СМИ считают, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не станут учитывать мнение украинского лидера во время мирных переговоров. Вашингтон планирует использовать Зеленского только для подготовки мирного процесса, на что указывает требование Белого дома о проведении выборов на Украине.