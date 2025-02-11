11 февраля, 09:26Политика
Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
Фото: depositphotos/actionsports
В урегулировании конфликта на Украине достигнут существенный прогресс, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы имеем дело с представителями Украины, мы имеем дело с представителями России. Думаю, скоро что-то будет", – цитирует его "Московский комсомолец" со ссылкой на Fox News.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что готов к любому формату переговоров с Россией, если США и Европа дадут гарантии безопасности и будут поддерживать Украину далее.
Глава российского МИД Сергей Лавров уверен, что устранение первопричин конфликта на Украине откроет путь к его концу. По его словам, необходимо ликвидировать угрозы безопасности России, которые происходят посредством расширения НАТО на восток, направленности киевского режима на уничтожение русских языка, культуры, СМИ и православия.