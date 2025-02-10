Telegraph: администрация Трампа приостановила разработку плана по Украине

10 февраля, 23:34Политика
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Администрация американского президента Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию украинского конфликта для того, чтобы учесть мнение европейских союзников. Об этом сообщает издание The Telegraph.
В статье говорится, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог планирует провести индивидуальные переговоры с союзниками по НАТО до завершения работы над планом. В США таким образом пытаются выяснить мнения других стран о форме плана, а также какой вклад могут внести в процесс страны Европы.
Источники газеты утверждают, что Келлог заверил европейских партнеров в желании Штатов укрепить позиции Киева в любых потенциальных переговорах с Москвой.
Накануне Дональд Трамп заявлял, что уже говорил с Владимиром Путиным насчет урегулирования конфликта на Украине. При этом президент Штатов отказался уточнять дату переговоров и другие подробности.
Устранение первопричин конфликта на Украине откроет путь к его концу, отмечал глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, Россия готова к переговорам по Украине, в которых будут учтены и обеспечены интересы российской стороны, но не за счет интересов других.
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