Reuters: переговоры США и Украины по ископаемым прошли в "атмосфере антагонизма"

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Переговоры украинской и американской делегаций в Вашингтоне по полезным ископаемым прошли в "атмосфере антагонизма". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что напряжение на переговорах возникало в основном из-за последнего варианта предложенной США сделки, который был "шире" оригинальной версии документа. Перспективы какого-либо прорыва на консультациях были слабыми, добавил источник.

По его информации, в новой версии сделки также фигурирует требование Вашингтона о том, чтобы международная финансовая корпорация развития правительства США забрала под свой под контроль газопровод у российской компании "Газпром", который проходит через Украину в Европу.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен отказаться от сделки между Киевом и Вашингтоном по редкоземельным металлам.

Позже глава Украины рассказал, что не подписал в феврале сделку по редкоземельным металлам из-за подхода главы Минфина США Скотта Бессента к переговорам по этому соглашению. По его словам, американский министр стучал пальцем по договору и требовал, чтобы Киев немедленно его подписал.

При этом администрация Трампа настаивала, чтобы Зеленский подписал соглашение, которое предоставляет Вашингтону контроль над ключевыми проектами экономики Украины.