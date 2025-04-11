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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные кураторы Украины купили президента страны Владимира Зеленского "с потрохами" и использовали его. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал дипломата.

Таким образом Захарова прокомментировала слова бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, который ранее заявил, что Зеленский сам предложил недра Украины в обмен на помощь от Штатов.

"С какой же брезгливостью относятся к Зеленскому его кураторы! Даже не считают нужным это скрывать. Купили его с потрохами, использовали, а теперь об него же вытирают грязные и окровавленные руки", – отметила представитель МИД России.

Ранее американский лидер Дональд Трамп жаловался, что Зеленский якобы хочет отказаться от сделки по редкоземельным металлам. Если он это сделает, то его ждут большие проблемы, пообещал Трамп.

При этом власти Украины сочли, что новый проект соглашения между странами выглядит так, будто Киев воевал с Вашингтоном, проиграл, попал в плен, а теперь должен выплачивать пожизненные репарации.

