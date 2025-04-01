Бербок: сделка по редкоземельным металлам Украины должна соответствовать законам ЕС

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Любое соглашение США и Украины по редкоземельным металлам должно соответствовать законодательству Евросоюза. Такое требование Германии озвучила министр иностранных дел страны Анналена Бербок, пишет News.ru со ссылкой на агентство Reuters.

По ее словам, Европа напрямую заинтересована в этом вопросе. Бербок объяснила это тем, что речь в рамках данной договоренности идет о ресурсах, располагающихся на Европейском континенте.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки между Киевом и Вашингтоном по редкоземельным металлам. Американский лидер подчеркнул, что, если глава киевского режима все же сделает это, его ждут "большие проблемы".

СМИ писали, что администрация Трампа настаивает, чтобы Киев подписал соглашение, которое предоставляет Вашингтону контроль над ключевыми проектами экономики Украины.

При этом украинские власти испытывают беспокойство в связи с новым проектом соглашения по ресурсам, поскольку, по их мнению, он выглядит как "проигрыш в войне с Вашингтоном" с выплатой репараций. В частности, в новой версии соглашения предыдущие пакеты помощи Киеву приравниваются к займам.

