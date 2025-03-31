Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от сделки по минералам

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки между Киевом и Вашингтоном по редкоземельным металлам.

"Он пытается выйти из сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы. Большие, большие проблемы.", – приводит Reuters слова Трампа.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Трампа настаивает, чтобы Киев подписал соглашение, которое предоставляет Вашингтону контроль над ключевыми проектами экономики Украины.

Между тем украинские власти обеспокоены новым проектом соглашения с США по ресурсам, поскольку, по их мнению, он выглядит как "проигрыш в войне с Вашингтоном" с выплатой репараций. В частности, в новой версии соглашения предыдущие пакеты помощи Киеву приравниваются к займам. Зеленский отказался признавать долг перед США.

В свою очередь, депутат Верховной рады Ярослав Железняк пожаловался, что новый проект соглашения Украины и США касается всех полезных ископаемых, как новых, так и уже и разрабатываемых на всей подконтрольной Киеву территории страны. При этом соглашение будет бессрочным, а изменения в нем возможны только с разрешения американской стороны.