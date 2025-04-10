Зеленский раскритиковал главу Минфина США Бессента за его подход к переговорам

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Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что не подписал сделку по редкоземельным металлам, которую глава Минфина США Скотт Бессент привез в Киев в феврале, в том числе из-за подхода последнего к переговорам по этому соглашению. Об этом Зеленский сообщил в интервью местным СМИ.

По словам президента Украины, американский министр стучал пальцем по договору и требовал, чтобы Киев немедленно его подписал.

"Не скрою: у меня разные черты характера, как и у каждого присутствующего здесь. Мои коллеги знают, что когда постукивают пальцем по контракту и говорят: "Теперь нам нужно подписать" – на это я мог только сказать ему: "Перестань тыкать пальцем и давай поговорим по существу", – цитирует Зеленского РБК.

Лидер Украины считает, что Бессент ждал от него другого ответа, однако Зеленский подчеркнул, что Украина не является "третьесортной страной", поэтому общение должно проходить на равных.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Зеленский хочет отказаться от сделки между Киевом и Вашингтоном по редкоземельным металлам. Республиканец пригрозил украинскому лидеру большими проблемами, если тот попробует это сделать.

По информации СМИ, администрация Трампа настаивает, чтобы Киев подписал соглашение, которое предоставляет Вашингтону контроль над ключевыми проектами экономики Украины.

Между тем украинские власти обеспокоены новым проектом соглашения с США по ресурсам, поскольку, по их мнению, он выглядит как "проигрыш в войне с Вашингтоном" с выплатой репараций. В частности, в новой версии соглашения предыдущие пакеты помощи Киеву приравниваются к займам. Зеленский отказался признавать долг перед США.

В свою очередь, депутат Верховной рады Ярослав Железняк пожаловался, что новый проект соглашения Украины и США касается всех полезных ископаемых, как новых, так и уже и разрабатываемых на всей подконтрольной Киеву территории страны. При этом соглашение будет бессрочным, а изменения в нем возможны только с разрешения американской стороны.