Глава Минфина США Бессент: Зеленский сорвал "самую легкую" сделку в мире

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Украинский президент Владимир Зеленский сорвал "самую легкую" сделку в мире скандалом в Белом доме. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

"Он добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самой простой вещью в мире", – указал министр в беседе с журналистом Такером Карлсоном.

Как он отметил, когда Зеленский устроил перепалку, все необходимое для подписания сделки о недрах уже было готово.

Зеленский прилетал 28 февраля в Вашингтон для того, чтобы подписать на встрече с президентом США Дональдом Трампом соглашение о редкоземельных металлах. Но между ними произошла перепалка, из-за которой заключение сделки было сорвано.

После этого глава Белого дома обратил внимание на то, что украинский лидер неуважительно относится к США. Зеленский, в свою очередь, не стал извиняться перед Трампом за конфликт.

Однако 11 марта в саудовском городе Джидда прошли переговоры делегаций Украины и США, в результате которых стороны условились подписать соглашение о ресурсах "как можно скорее". Представители администрации США уточняли, что в сделку будет включен не только пункт о "компенсации расходов на помощь Штатов", но и условие о "разработке украинских полезных ископаемых".

