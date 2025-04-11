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11 апреля, 13:07

Политика

Кремль следит за новостями по развитию ситуации вокруг Украины

Фото: kremlin.ru

Кремль следит за новостями по развитию ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос о наблюдении Москвы за украинско-американскими переговорами по редкоземельным металлам.

По словам официального представителя Кремля, в настоящий момент за день происходит много событий, а ситуация стремительно развивается.

"Поэтому сейчас, конечно, очень важно новости отслеживать, анализировать, пытаться понять последствия для тех или иных событий, которые касаются уже непосредственно нас", – уточнил Песков.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен отказаться от сделки между Киевом и Вашингтоном по редкоземельным металлам.

Позже глава Украины рассказал, что не подписал в феврале сделку по редкоземельным металлам из-за подхода главы Минфина США Скотта Бессента к переговорам по этому соглашению. По его словам, американский министр стучал пальцем по договору и требовал, чтобы Киев немедленно его подписал.

При этом администрация Трампа настаивала, чтобы Зеленский подписал соглашение, которое предоставляет Вашингтону контроль над ключевыми проектами экономики Украины.

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