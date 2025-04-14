Фото: Sebastian Apel/U.S. Department of Defense, via AP

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS выразил недовольство тем, что США до сих пор не предоставили Киеву дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, несмотря на обещания, данные на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Об этом пишет МК.

По мнению Зеленского, проблема заключается не в финансировании, поскольку Киев готов приобрести системы Patriot, но сталкивается с отсутствием политической воли у своих партнеров. Украинский лидер обвинил Штаты во лжи, которые сначала утверждают, что у них нет такой возможности, а потом передают системы Израилю.

Он задался вопросом, неужели нельзя найти способ защитить его страну, если Украина и США являются партнерами. Более того, глава киевского режима подчеркнул, что Украина нуждается лишь в 10 системах для закрытия некоторых городов. Учитывая стоимость одной системы в 1,5 миллиарда долларов, Киев готов "найти" и оплатить необходимые 15 миллиардов на их приобретение, отметил он.

Зеленский указал, что отсутствие американской помощи несет большие человеческие и территориальные потери для Киева. В таком случае он готов рассмотреть альтернативу в виде получения лицензий на производство ЗРК Patriot и боеприпасов к ним.

По его словам, аналогичные американские системы уже развернуты в европейских и азиатских странах, не участвующих в активных боевых действиях. Логичным шагом, по мнению Зеленского, было бы временное использование этих комплексов ВСУ на условиях аренды.

Вместе с тем украинский президент пожаловался, что в СМИ и среди политиков США доминируют пророссийские настроения, поскольку американцы не верят, что Москва якобы виновник конфликта на Украине.

"Огромное влияние информационной политики России на Америку, на американскую политику и американских политиков", – цитирует его радио КП.

Кроме того, он выразил опасение, что конфликт на Украине может привести к мировой войне, если его не удастся урегулировать.

Именно после этого интервью Трамп призвал лишить лицензии программу "60 минут" телеканала CBS, обвинив шоу в политической ангажированности. Помимо вышесказанного, Зеленский в эфире также выступил против переговоров с Россией и обвинил Вашингтон в симпатиях к Москве.

Однако с телеканалом CBS президента США связывает давний конфликт и судебное разбирательство. Он не раз обвинял СМИ в распространении фейков и подавал иск на 10 миллиардов долларов за эфир с его конкурентом на прошедших президентских выборах Камалой Харрис.

