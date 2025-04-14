Зеленский заявил, что всегда поддерживал риторику Трампа о быстром завершении конфликта

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всегда поддерживал риторику американского лидера Дональда Трампа о завершении военного конфликта в течение суток. Об этом глава киевского режима высказался в интервью CBS.

По его словам, Украина поддерживала американского лидера в желании завершить конфликт за 24 часа, когда тот еще баллотировался в президенты.

"Никто не толкал Америку, понимая, с кем мы имеем дело. Но сам призыв закончить войну за 24 часа мы поддерживали, потому что хотели завершить войну", – сказал Зеленский.

Ранее в МИД Украины заявляли, что Киев готов завершить военный конфликт в 2025 году. Глава ведомства Андрей Сибига подчеркивал, что украинская сторона не является препятствием для достижения мира.

При этом украинский лидер указывал, что дипломатические переговоры станут завершающей точкой в конфликте. По его словам, переговоры будут проходить в различных форматах, пока стороны не придут к мирному разрешению ситуации. Он подчеркнул, что участвовать в них могут как две стороны, так и три.