Трамп выразил надежду на скорое заключение соглашения с РФ и Украиной

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США надеются в скором времени заключить соглашение с Россией и Украиной по урегулированию конфликта. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

"Мы надеемся, что сумеем сравнительно скоро заключить сделку с Россией и Украиной, чтобы положить конец военным действиям", – отметил Трамп.

Американский лидер также добавил, что Штаты рассмотрят утверждения Украины об участии граждан Китая в спецоперации. Кроме того, Трамп подчеркнул, что Вашингтон действительно стремится прекратить войну.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Штаты поймут через недели, а не месяцы, настроена ли Россия серьезно по поводу мирного урегулирования на Украине. Он отметил, что Вашингтон придерживается оптимистичного настроя по поводу ситуации.

При этом Рубио подчеркивал, что если в США поймут, что Москва якобы способна затягивать урегулирование, то Трамп пересмотрит позицию.

В свою очередь, в украинском МИД отмечали, что Киев готов завершить конфликт в 2025 году. Там указывали, что Украина не препятствует достижению мира.

Кроме того, Трамп считает, что Владимир Путин и украинский президент Владимир Зеленский готовы к заключению соглашения по урегулированию ситуации на Украине.

