Рубио заявил, что США поймут через недели настрой РФ по Украине

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США поймут через недели, а не месяцы, настроена ли Россия серьезно по поводу мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Я очень надеюсь, что да. Очевидно, мы должны изучить их предложения", – цитирует его телеканал C-SPAN.

Также, по словам госсекретаря, Вашингтон придерживается оптимистичного настроя по поводу ситуации на Украине. При этом Рубио подчеркнул, что если в США поймут, что Москва якобы способна затягивать урегулирование, то глава Белого дома Дональд Трамп пересмотрит позицию.

Кроме того, госсекретарь США заявил, что участвовал во встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, которая прошла в Вашингтоне. Он выслушал позицию РФ по Украине.

Ранее Дмитриев сообщил о проведении переговоров с представителями администрации Трампа по восстановлению российско-американского диалога. Он отметил, что в их рамках обсуждались вопросы сотрудничества в Арктике, по редкоземельным металлам и восстановление авиасообщения между странами.

При этом СМИ писали, что американская сторона ожидает, когда Дмитриев доложит Владимиру Путину о результатах переговоров в Вашингтоне, прежде чем продолжить диалог по украинскому урегулированию.

Вместе с тем Трамп уверен, что Владимир Путин и украинский президент Владимир Зеленский готовы к заключению соглашения по урегулированию ситуации. Он также обратил внимание на то, что Европа, в отличие от него, не добилась успеха, взаимодействуя с Путиным.

