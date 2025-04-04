Каллас: США исключили противоречащие красным линиям ЕС и Киева уступки России

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США исключили уступки России, противоречащие красным линиям Евросоюза (ЕС) и Украины, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас. Об этом сообщает Reuters.

По словам Каллас, соответствующее заявление сделал глава Госдепа США Марко Рубио. Также глава европейской дипломатии отметила важность присутствия Соединенных Штатов в НАТО и призвала Европу укрепить свою военную мощь.

Ранее в МИД ФРГ призвали американского президента Дональда Трампа не идти на необговоренные уступки Владимиру Путину в ущерб Украине. Там указывали на важность сохранения ситуации, когда "европейцы и американцы действовали сообща и слаженно".

Позже в украинском МИД рассказывали, что Киев готов завершить конфликт в 2025 году. Там добавляли, что Украина не препятствует достижению мира. При этом Трамп считает, что Путин и украинский президент Владимир Зеленский готовы к заключению соглашения по урегулированию ситуации на Украине.

