Трамп выразил уверенность, что и Путин, и Зеленский готовы к сделке по Украине

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Президент США Дональд Трамп считает, что и российский лидер Владимир Путин, и украинский президент Владимир Зеленский готовы к заключению соглашения по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

"Он (Зеленский. – прим. ред.) готов заключить сделку. И считаю, что президент Путин готов заключить сделку", – сказал американский лидер журналистам.

Глава Белого дома также отметил, что Европа, в отличие от него, не добилась успеха, взаимодействуя с Путиным.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон продолжают поддерживать контакт по украинскому вопросу. Вместе с тем он отметил, что данная тема остается сложной.

Кроме того, на сложность сложившейся ситуации указывал Путин. Президент России заявлял, что Москва выступает за мирное разрешение конфликта, но при условии устранения его первопричин.

При этом главы МИД Польши, Великобритании, Украины, Германии, Франции, Италии и Испании выступили за определение даты окончания переговоров по урегулированию конфликта. Как заявили в Евросоюзе, Россия уже получила обещания от США, а Украина приняла предложение о прекращении огня без условий, добавив, что они не могут "ждать вечно".