Сикорский: главы МИД ЕС предложили определить дату окончания переговоров по Украине

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Министры иностранных дел стран Евросоюза предложили определить финальную дату окончания переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский на выступлении, которое транслировало Польское телевидение.

В ходе заявления после встречи глав МИД Польши, Великобритании, Украины, Германии, Франции, Италии и Испании Сикорский отметил уверенность политиков в необходимости даты, до которой можно будет провести переговоры с российской стороной.

"Россия уже получила определенные обещания с американской стороны. Украина приняла предложения прекращения огня без условий. Мы не можем вечно ждать", – цитирует польского министра РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия выступает за мирное разрешение конфликта, но при условии устранения его первопричин. Российский лидер назвал сложившуюся ситуацию сложной, требующей тщательного обсуждения и подхода.

Он уточнил, что Москва готова работать с любыми партнерами, желающими способствовать урегулированию на Украине, в том числе и с европейскими.

Руководитель департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск говорил, что договоренностям с Россией по украинскому конфликту нет альтернативы. По его словам, те, кто высказывается против озвученных ранее договоренностей, не предлагают иных предложений.