МИД РФ заявил о готовности России к прямым переговорам с Украиной

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия готова к обсуждению с Украиной конструктивных предложений, которые учитывают современные реалии. Об этом заявил в беседе с РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Москва, по его словам, открыта к диалогу по поводу серьезных идей, которые были бы направлены на устранение первопричин украинского кризиса и достижения "всеобъемлющего, справедливого и прочного мира".

По мнению дипломата, действия киевских властей свидетельствуют о том, что они не готовы к этому. Например, они вышли из прямых переговоров с Россией, которые велись с конца февраля до середины апреля 2022 года.

"В сентябре 2022 года был принят указ президента Украины (Владимира Зеленского. – Прим. ред.) о самозапрете на ведение переговоров с российским руководством, который действует до сих пор", – напомнил Полищук.

США надеются в скором времени заключить соглашение с Россией и Украиной по урегулированию конфликта, заявлял ранее глава страны Дональд Трамп. Республиканец подчеркнул, что Вашингтон действительно стремится прекратить боевые действия.

В свою очередь, госсекретарь Штатов Марко Рубио отметил, что Вашингтон через недели оценит серьезность намерений Москвы по мирному урегулированию, оставаясь оптимистичным.

Вместе с тем и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон поддерживают контакт по украинскому вопросу, но тема остается сложной.