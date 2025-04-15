Зеленский внес в Раду законы о продлении военного положения и мобилизации

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Украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты, предусматривающие продление военного положения и мобилизации на 90 дней с 9 мая. Документы опубликованы на сайте парламента.

Голосование за их принятие пройдет 15–18 апреля. При этом их одобрение сделает невозможным проведение парламентских и президентских выборов в августе, уточнял ранее депутат Ярослав Железняк.

Более того, он назвал нереалистичными обещания о быстром завершении конфликта в случае продления военного положения на Украине.

Ранее в СМИ появилась информация, что Зеленский может организовать президентские выборы в июле этого года. Журналисты предполагали, что лидер Украины хочет таким образом застать врасплох своих конкурентов, помешав им подготовить эффективную кампанию за такой короткий срок.

