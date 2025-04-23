Белый дом заявил, что Зеленский не движется к миру на Украине

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Американская администрация считает, что украинский лидер Владимир Зеленский движется в противоположном от мира направлении. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент (США Дональд Трамп. – Прим. ред.) разочарован. Его терпение иссякает. Он хочет сделать то, что было бы правильным для международного сообщества. Он хочет видеть мир", – приводит ТАСС слова Ливитт.

Она добавила, что Трамп хочет прекращения кровопролития на Украине, но для этого необходима готовность обеих сторон. Однако Зеленский на сегодняшний день движется в неверном направлении.

Представитель Белого дома указала, что команда Трампа потратила огромное количество времени и усилий в попытках прекратить боевые действия на Украине. В свою очередь, налогоплательщики США выделили миллиарды долларов на эти усилия.

Ливитт заключила, что пока Трамп не откажется от дальнейших попыток содействовать урегулированию на Украине. Однако если Киев будет продолжать отказываться принимать предложения Вашингтона, то неудовлетворенность главы Белого дома будет только нарастать.

Ранее Трамп заявил, что ситуация на Украине плачевна, а Зеленский может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем "потеряет всю страну". Президент США также раскритиковал заявление Зеленского о том, что Украина не признает Крым российским.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио выразил опасения, что Украина может вернуться к жестким позициям в вопросах мирного урегулирования конфликта и начать препятствовать любым прорывам в переговорах. По его словам, США стали гораздо лучше понимать позицию России по кризису на Украине.