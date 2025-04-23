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Госсекретарь США Марко Рубио высказывает опасения, что Украина может вернуться к жестким позициям в вопросах мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на Reuters.

По мнению политика, Киев может начать препятствовать любым прорывам в переговорах.

Кроме того, отметил американский госсекретарь, США стали гораздо лучше понимать позицию России по кризису на Украине.

"Поэтому я бы сказал, что мы занимаемся тем, что выясняем позицию России – сейчас мы ее лучше понимаем, потому что реально разговаривали с ними после трех лет молчания, – а также позицию Украины и выясняем, находятся ли эти ребята вообще в одном районе", – приводит его слова The Free Press.

Рубио также сказал, что "если у них совершенно разные почтовые индексы", то в США могут прийти к выводу, что мир в данный момент невозможен.

Ранее стало известно, что Рубио отменил свою поездку в Лондон, где США и другие союзники киевского режима планировали утвердить план полного прекращения огня на Украине. СМИ писали, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф также мог поднять вопрос официального признания Крыма российским регионом.

Однако президент Украины Владимир Зеленский указывал, что Киев не примет такой вариант. Вскоре стало известно, что встреча глав МИД Британии, Франции, ФРГ и Украины в Лондоне отложена.