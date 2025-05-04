Премьер Словакии Фицо отверг угрозы Зеленского для участников торжеств в Москве

Фото: ТАСС/ЕPA/ZUZANA GOGOVA

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отверг заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможных угрозах 9 мая для участников торжеств по случаю 80-летия Победы в Москве. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.

"Это невиданно. По-моему, это смешно <…>. Я отвергают такие угрозы", – сказал Фицо.

Он уточнил, что поедет в Москву на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне, чтобы выразить уважение российскому народу, которому принадлежит наибольшая заслуга в разгроме фашизма.

По словам словацкого премьера, Зеленский ошибается в том, что зарубежные делегации не прибудут в столицу РФ. Обеспечение безопасности участников является делом России, подчеркнул он.

Фицо также добавил, что вместе с ним в Москву на День Победы поедут двое студентов, которых он выбрал. Также планируется визит депутатов Европарламента от Словакии, однако у них будет своя программа.

Ранее сообщалось о проблемах со здоровьем Фицо. Журналисты обратили внимание, что политик за последнее время несколько раз отменял встречи. Причины изменения его графика не назывались, но СМИ связали это с осложнениями после пережитого покушения в мае 2024 года.