Вучич и Фицо заболели после отказа Зеленского от перемирия на День Победы

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Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо заболели после отказа украинского президента Владимира Зеленского от перемирия с Россией в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщили сербские и словацкие СМИ соответственно.

О проблемах со здоровьем у Вучича стало известно 3 мая. Президент Сербии почувствовал недомогание во время визита в США, где планировал встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, пишет сербское РТС.

Ему потребовалась помощь врачей и после этого он вернулся в Сербию, где был госпитализирован. Причины плохого самочувствия не раскрывались.

Кроме того, о проблемах со здоровьем Фицо сообщил словацкий портал Tvnoviny. Журналисты заметили, что премьер Словакии за последнее время несколько раз отменял встречи. Причины изменения его графика не уточнялись, но СМИ связывают это с осложнениями после пережитого покушения.

Владимир Путин объявил перемирие в честь 80-летия Победы в ВОВ. Перемирие будет действовать в период с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая. В это время будут приостановлены все боевые действия со стороны РФ.

Позже, 3 мая, президент Украины отверг предложение РФ о перемирии и вновь предложил на более длительном прекращении огня, которое бы длилось 30 дней. В частности, Зеленский не смог дать гарантии безопасности зарубежным гостям парада, который состоится 9 мая в Москве.

Тем не менее, в Москву на 9 Мая, кроме Вучича и Фицо, могут приехать президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, ожидаются визиты председателя КНР Си Цзиньпина.

