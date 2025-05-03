Захарова назвала заявления Зеленского против перемирия угрозой террориста

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Заявления Владимира Зеленского об отказе от майского перемирия представляют собой угрозу террориста международного масштаба, заявила в беседе с ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат также подчеркнула, что украинский лидер является "трусливым предателем", который отказался от собственного деда-фронтовика и своего народа.

"Снесенные и сносимые памятники героям Великой Отечественной на Украине, варварская эксгумация останков красноармейцев и их спешное перепихивание с мемориальных мест на окраины, запрет широкого исполнения песен на русском и глумление над символикой Победы – доказательства, что 9 Мая Зеленский будет чтить память не деда-фронтовика, а как трусливый предатель-коллаборационист зиганет фашистам", – подчеркнула она.

Вместе с тем Захарова назвала слова Зеленского о перемирии прямой угрозой лидерам иностранных государств, которые будут присутствовать на параде Победы. Она также напомнила, что Зеленский и силовые службы Украины "бахвалятся" совершением терактов на территории России. По словам представителя МИД, это лишний раз подтверждает неонацистскую сущность киевского режима, "ставшего террористической ячейкой".

При этом, обратила внимание Захарова, Зеленский угрожает и ветеранам, которые также приедут на парад и торжественные мероприятия 9 мая.

Владимир Путин предлагал объявить перемирие в дни празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Предполагалось, что оно будет действовать с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая. В это время все боевые действия со стороны России должны были приостановиться.

Об отказе Зеленского от этой инициативы стало известно 3 мая. Глава киевского режима также подчеркнул, что не может гарантировать безопасность зарубежных гостей парада. При этом украинский лидер продолжает настаивать на более длительном прекращении огня, которое бы длилось 30 дней.

