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Украинский президент Владимир Зеленский, отвергнув российское предложение о перемирии в дни празднования 80-летия Победы, показал свою террористическую и фашистскую суть. Об этом РИА Новости сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Парламентарий считает, что мир должен еще раз понять, что Запад "взрастил" во главе с бывшим американским лидером Джо Байденом на Украине "неадеквата с замашками международного террориста".

По словам депутата, украинский лидер своими угрозами подрывает мирные усилия и снова пытается сорвать переговоры.

Владимир Путин предложил объявить перемирие в дни празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Ожидалось, что оно будет действовать с 8 по 11 мая.

Однако Зеленский отказался от российской инициативы. Он также уточнил, что не может гарантировать безопасность иностранных гостей на параде Победы.

Сенатор Григорий Карасин счел шаг Зеленского "типичным поступком мелкого хулигана". По его мнению, украинский лидер превратился в международного террориста и шантажиста.