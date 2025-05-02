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02 мая, 11:49

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Член СПЧ Малькевич призвал россиян проявить бдительность 9 мая после угроз из Киева

В СПЧ призвали россиян проявить бдительность 9 мая после угроз из Киева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Украина объявляет о своей готовности к совершению терактов 9 мая. В связи с этим россиянам необходимо проявлять особую бдительность в этот период. Об этом в беседе с ТАСС высказался член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Малькевич.

Он также обратил внимание, что власти Украины "полностью за последние годы вымарали память о Великой Победе".

"Приложили титанические усилия для этого, поэтому для них это как красная тряпка для быка", – подчеркнул Малькевич.

Владимир Путин ранее объявил перемирие, которое начнет действовать в 00:00 с 7 на 8 мая и будет продолжаться до 00:00 с 10 на 11 мая. В этот период все боевые действия со стороны России приостановятся. Тем не менее Москва оставляет за собой право на ответ, если Киев нарушит договоренность.

В ответ на это украинский президент Владимир Зеленский предложил "немедленное, полное и безусловное" прекращение огня как минимум на 30 дней.

Позже политик высказался о "болевых точках" России и о том, что в Москве якобы "правильно переживают" из-за парада к 80-летию Победы. Комментируя эти слова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Зеленский делает много заявлений, но большинство из них являются неудачными. Представитель Кремля подчеркнул, что парад так или иначе состоится.

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