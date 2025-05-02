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Миротворческие инициативы Москвы вызывают истерику Киева. Таким мнением в своем телеграм-канале поедлилися посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Первого мая от деяний ВСУ в российских прифронтовых регионах пострадал, как минимум, 41 мирный житель. Девять из них погибло... У Киева миротворческие инициативы России вызывают истерику и выливаются в преступления против мирных", – подчеркнул дипломат.

Вместе с тем посол обратил внимание, что ни одно из этих преступлений не останется безнаказанным. Причем это касается не только исполнителей, но и заказчиков, заверил Мирошник.

Владимир Путин ранее объявил перемирие, которое начнет действовать в 00:00 с 7 на 8 мая и будет продолжаться до 00:00 с 10 на 11 мая. В этот период все боевые действия со стороны России приостановятся. Тем не менее Москва оставляет за собой право на ответ, если Киев нарушит договоренность.

В ответ на это украинский президент Владимир Зеленский предложил "немедленное, полное и безусловное" прекращение огня как минимум на 30 дней. Однако, как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, это невозможно без урегулирования всех нюансов.