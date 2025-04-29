Лавров назвал предложение Путина о перемирии началом прямых переговоров

Фото: kremlin.ru

Предложение Владимира Путина о перемирии – начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, слова которого передает РИА Новости.

Как он отметил, перемирие на 30 дней, которого требует Киев, в данной ситуации рассматривается в качестве предварительного условия.

Лавров объяснил, что Украина изменила свою позицию "на 180 градусов" и стала требовать немедленного перемирия без предварительных условий по причине того, что украинские военнослужащие активнее стали "пятиться назад".

Ранее Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий.

Перемирие, объявленное президентом, будет действовать в период с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая. В этот момент все боевые действия со стороны России приостановятся. Однако Москва может ответить в случае, если Киев нарушит перемирие.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский предложил "немедленное, полное и безусловное" прекращение огня как минимум на 30 дней. Однако, как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, это невозможно без урегулирования всех нюансов.

