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Европейские лидеры в ближайшее время будут убеждать Украину ни в коем случае и ни под каким предлогом не идти на перемирие с Россией перед празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщает Advance.

"Чтобы (Киев. – Прим. ред.) не давал ей (Москве. – Прим. ред.) шансов торжествовать 9 Мая – в день, в котором сегодня даже больше символики, чем за все годы после 1945-го", – говорится в материале.

По версии обозревателя, Россия больше готова к миру, чем Украина.

Ранее Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы в ВОВ. Ожидается, что режим прекращения огня будет действовать с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая. В это время приостановятся все боевые действия со стороны России. Прямой реакции Украины по перемирию пока не было, указывал представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский требовал прекратить огонь на 30 дней. Но Песков уточнил, что это невозможно без урегулирования всех нюансов. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, указывал на важность полного прекращения огня.

