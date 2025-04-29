Медведев уверен, что в России появится посвященный победе в СВО праздник

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Праздник, посвященный победе в специальной военной операции (СВО), может появиться в России в будущем. В этом уверен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

По его словам, россияне должны бережно относиться к любым праздникам и к военнослужащим, участвующим в спецоперации.

"Недалек тот день, когда у нас появится праздник, посвященный нынешним военным событиям", – отметил Медведев, выступая с лекцией на марафоне "Знание. Первые".

Зампред также заявил, что появление такого праздника станет важным событием для России.

Ранее Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Оно будет действовать в период с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая. В это время будут приостановлены все боевые действия со стороны России.