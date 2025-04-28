ООН приняла к сведению перемирие на Украине в дни 80-летия Победы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Организация Объединенных Наций (ООН) приняла к сведению объявленное Россией перемирие на Украине в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

Политик уточнил, что позиция ООН остается без изменений – полноценное завершение боевых действий на Украине. По его словам, данная точка зрения основана на уставе всемирной организации, международном праве и иных резолюциях.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с телеканалом "Россия 1" отметил, что Украина не может в полной мере влиять на своих военных, в связи с чем вряд ли сможет гарантировать соблюдение временного перемирия.

Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие, которое будет действовать в период с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая. В этот момент будут приостановлены все боевые действия со стороны России, но она оставляет за собой возможность ответить на нарушения Украиной.

В Кремле призвали поддержать инициативу, однако реакции со стороны Киева пока не поступило. В США указали, что хотят, чтобы прекращение огня на Украине было постоянным. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт считает, что лидерам России и США необходимо сесть за стол переговоров и найти способ завершить конфликт.

