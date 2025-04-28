Представитель Белого дома Левитт: у Трампа растет разочарование Украиной и Россией

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У президента США Дональда Трампа растет раздражение Россией и Украиной. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, американский лидер хочет полного прекращения огня на Украине.

"Как я понимаю, Владимир Путин этим утром предложил временное прекращение огня. Президент (США, Трамп. – Прим. ред.) ясно дал понять, что он хочет полного прекращения огня сначала, чтобы убийства и кровопролития остановились", – цитирует РИА Новости Левитт.

Как отметила представитель Белого дома, Трамп остается оптимистичным относительно того, что он может достичь сделки. При этом сложную ситуацию на Украине Трамп унаследовал от экс-президента США Джо Байдена, отметила она.

"Встреча президента с (лидером Украины Владимиром. – Прим. ред.) Зеленским показала, что он тратит много сил и времени на это, потому что хочет быть президентом, который устанавливает мир", – заключила Левитт.

Ранее Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет действовать с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая. В это время будут приостановлены все боевые действия с российской стороны. При этом в случае нарушения Украиной перемирия будет дан "адекватный и эффективный ответ".

Российский лидер также подтверждал готовность Москвы к переговорам с украинской стороной без предварительных условий. Как напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин говорил о возможности переговоров уже неоднократно.

При этом говорить о каких-то конкретных условиях сделки по Украине пока рано, подчеркнул он, поясняя, что работа по урегулированию не может вестись в публичном режиме.