Лавров: ВСУ пятятся назад, поэтому Киев стал требовать немедленного перемирия

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Украина изменила свою позицию "на 180 градусов" и стала требовать немедленного перемирия без предварительных условий по причине того, что украинские военнослужащие активнее стали "пятиться назад". Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров после совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии, передает ТАСС.

Министр также призвал не читать заявления Киева "ни на ночь, ни с утра", так как Москва "прекрасно знает цену" этим высказываниям. Лавров указал, что российская сторона пока не видит возможностей для честного мониторинга соблюдения длительного перемирия на Украине.

"Способности украинского режима организовывать провокации хорошо известны. Нет никаких сомнений, что эти провокации продолжались бы независимо от того, как это перемирие будет организовано", – добавил глава МИД России.

Кроме того, Лавров отметил, что инициатива Путина о введении перемирия в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) является началом прямых переговоров без предварительных условий. В связи с этим он оценил предложение Украины о прекращении огня в течение 30 дней как предварительное условие.

Владимир Путин объявил перемирие, которое будет действовать в период с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая. В этот момент все боевые действия со стороны России будут приостановлены. Однако армия может ответить в случае, если Украина нарушит перемирие.

В Кремле указали, что Киев до сих пор не отреагировал на инициативу Путина. При этом, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российская сторона готова начать переговоры без предварительных условий. Он также считает, что прекратить огонь на 30 дней невозможно без урегулирования всех нюансов.

В США отметили, что хотят достичь полноценного прекращения огня на Украине. Для этого, по мнению пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, американским и российским лидерам нужно сесть за стол переговоров.

