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Заявления киевского режима по вопросу перемирия на время празднования 80-летия Победы демонстрируют его нацистскую основу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"И победа над гитлеровской Германией, над коричневой чумой и нацизмом, праздником для них, судя по всему, не является", – подчеркнул представитель Кремля.

При этом Москва продолжает ждать от Киева не двусмысленных заявлений, а окончательных действий по деэскалации на протяжении майского перемирия.

Песков также подчеркнул, что реакция украинских властей на данную инициативу России стала тестом на готовность Украины к миру. Он отметил, что речь в том числе идет о длительном мире между сторонами.

Владимир Путин предлагал объявить перемирие в дни празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Предполагалось, что оно будет действовать с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая. В это время все боевые действия со стороны России должны были приостановиться.

Об отказе Зеленского от этой инициативы стало известно 3 мая. Глава киевского режима также подчеркнул, что не может гарантировать безопасность зарубежных гостей парада. При этом украинский лидер продолжает настаивать на более длительном прекращении огня, которое бы длилось 30 дней.

