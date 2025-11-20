Форма поиска по сайту

20 ноября, 09:40

Политика

Нарышкин заявил об "опасных метастазах" нацизма на Украине и в Европе

Фото: ТАСС/Валерия Калугина

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил об актуальности угрозы неонацизма из-за имеющихся на Украине и в некоторых странах Европы "опасных метастазах".

Нарышкин напомнил, что 80 лет назад начался Нюрнбергский военный процесс над главными нацистскими преступниками. По его словам, трибунал стал символом победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и осудил преступную идеологию нацизма.

"Трибунал выполнил эту высокую историческую миссию. Российская Федерация как наследница Великой Победы несет на себе ответственность за то, чтобы решения Нюрнбергского трибунала были актуальны и сегодня", – передает ТАСС слова Нарышкина, сказанные на полях международного научно-практического форума "Без срока давности: Нюрнберг. 80 лет".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал обеспокоенность РФ всплеском неонацизма не только на Украине, но и в странах Евросоюза, включая Прибалтику, а также в Канаде, где проживают украинские националисты, сбежавшие от правосудия в 1940-е годы.

Кроме того, в СВР России добавляли, что власти западных государств стараются принимать жесткие меры, чтобы скрыть от своих граждан факты о распространении нацистской идеологии на Украине.

