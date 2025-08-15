Ким Чен Ын заявил, что РФ и КНДР совместно противостоят неонацизму

Фото: ТАСС/POOL/Владимир Смирнов

Россия и Северная Корея совместно противостоят возрождению неонацизма в мире. Об этом заявил председатель КНДР Ким Чен Ын по случаю празднования освобождения страны, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер подчеркнул, что дружественные отношения с Россией перерастают в альянс, который имеет богатую историю и укрепляется в общей борьбе против неонацизма и за защиту международного правосудия.

По словам Ким Чен Ына, Москва и Пхеньян всегда были на "правильной стороне истории", постоянно борясь за равенство и справедливость.

Ранее Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с Ким Чен Ыном предстоящие переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Путин также высоко оценил оказанную КНДР поддержку в ходе освобождения территории Курской области.

В свою очередь, Ким Чен Ын подтвердил, что поддерживает все действия России. Северокорейский лидер добавил, что его страна "всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и РФ". Ким Чен Ын и Путин договорились продолжать поддерживать контакты.