Певец Shaman прибыл в КНДР в составе делегации РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, прибыл в Северную Корею в составе делегации РФ. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Исполнитель вошел в состав делегации, которую возглавил замминистра культуры РФ Андрей Малышев. Он вместе с российскими дипломатами прибыли в КНДР по случаю празднования 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл с официальным визитом в КНДР по приглашению северокорейского Верховного народного собрания.

Делегация России пробудет в Северной Корее до 15 августа. За это время дипломаты проведут ряд встреч, а также поучаствуют в праздничных мероприятиях.