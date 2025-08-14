Володин прибыл с рабочим визитом в КНДР

Фото: телеграм-канал "Государственная Дума"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во главе российской делегации прибыл с официальным визитом в КНДР по приглашению северокорейского Верховного народного собрания. Об этом сообщает пресс-служба ГД.

У трапа самолета Володина встретили председатель президиума Верховного народного собрания Цой Рен Хэ, замглавы МИД КНДР Ким Чжон Гю и другие представители страны.

Делегация России пробудет в Северной Корее до 15 августа. За это время дипломаты проведут ряд встреч, а также поучаствуют в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи от японского колониального господства.

Ранее Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с председателем КНДР Ким Чен Ыном предстоящие переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Путин также высоко оценил оказанную КНДР поддержку в ходе освобождения территории Курской области.

В свою очередь, Ким Чен Ын подтвердил, что поддерживает все действия России. Северокорейский лидер добавил, что его страна "всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и РФ". Ким Чен Ын и Путин договорились продолжать поддерживать контакты.